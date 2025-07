Calciomercato Milan per Jashari ‘offerta ricca’ Ora decide il Bruges

Nuova offerta del Milan al Bruges per portare in rossonero, in questa finestra di calciomercato, Ardon Jashari. Palla ora ai belgi. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Jashari ‘offerta ricca’. Ora decide il Bruges

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - offerta

Milan-Jashari, Igli Tare fa il punto sulla trattativa; Affare Jashari, Tare al Bruges: Il Milan ha alzato l'offerta, è importante e non andremo oltre; Jashari-Milan, parla il ds Tare: Abbiamo fatto un'altra offerta importante, non andremo oltre.

Calciomercato Il Milan rilancia, vuole l'elvetico Jashari: ecco la nuova offerta - Al club belga viene ora proposto un prezzo d'acquisto di 35 milioni di euro, mentre vengono ridotti i bonus legati alle prestazioni. Come scrive bluewin.ch

Milan-Jashari, Tare: "Nuova offerta importante, non andremo oltre" - Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dei nuovi sviluppi della trattativa per Ardon Jashari. Si legge su sport.sky.it