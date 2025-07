Calciomercato Milan Moretto | Joao Felix proposto all’Inter che…

Calciomercato Milan, Moretto svela: Joao Felix fu proposto anche all’Inter prima del suo arrivo in rossonero. Ora futuro in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Joao Felix proposto all’Inter, che…”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - joao

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#JoaoFelix verso l’#AlNassr: al Chelsea una cifra incredibile! Come riporta @MatteMoretto, chiusa la deludente parentesi al #Milan è vicino all'Al Nassr per €50m Ma a gennaio, l'agente lo aveva proposto all'#Inter, così come negli ultimi due mesi ? # Vai su X

Il Milan saluta Joao Felix. Buona fortuna!? Vai su Facebook

Calciomercato, Joao Felix all’Al-Nassr: Moretto svela un retroscena su Inter e Milan; Moretto: Jashari, il Milan alzerà la base fissa per cercare di avvicinarsi il più possibile alle...; Calciomercato Milan, Moretto: All-in su Jashari, ore calde per la chiusura.

Joao Felix proposto all’Inter? Mendes ha già una soluzione da 50 mln - Dopo l'avventura al Milan non troppo soddisfacente il calciatore Joao Felix potrebbe sbarcare nel campionato arabo ... Riporta fcinter1908.it

Joao Felix, tutto confermato: accordo definito, lascia l’Europa e firma con loro - Joao Felix, il portoghese ha accettato la corte dell’Al Nassr che ha definito l’accordo con il Chelsea: firma nelle prossime ore L’estate del calciomercato continua a regalare colpi di scena e trasfer ... milannews24.com scrive