Calciomercato le notizie del 28 luglio 2025 – La diretta

Dopo lo sbarco a Roma di Wesley si attende l’ufficialità dei giallorossi. Per Osimhen al Galatasaray mancano solo le firme. Donnarumma-Psg, previsto un incontro. Calciomercato, le news di oggi 28 luglio 2025 in diretta Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 280725 08:00 Fine diretta: 280725 23:59 08:27 280725 Fiorentina, 29 i convocati di Pioli per ritiro in Regno Unito L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ufficializzato i giocatori convocati per il ritiro nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le notizie del 28 luglio 2025 – La diretta

In questa notizia si parla di: calciomercato - luglio - diretta - notizie

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato, le notizie del 27 luglio 2025 - La diretta Wesley sbarca a Roma https://lapresse.it/calcio/2025/07/27/calciomercato-le-notizie-del-27-luglio-2025-la-diretta/?fsp_sid=1507… Vai su X

Calciomercato, le notizie del 25 luglio 2025 - La diretta Vai su Facebook

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live; LIVE mercato: Fiorentina, Sottil non convocato in tournée. Cagliari, esce Rog entra Mazzitelli; Calciomercato, le notizie del 28 luglio 2025 – La diretta.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 28 luglio - Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Da calciomercato.it

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 27 luglio – LIVE - Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde di oggi domenica 27 luglio ... Riporta calciomercato.it