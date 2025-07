Calciomercato, pubblicata la formazione dei 10 calciatori in scadenza al termine della stagione: uno di loro vale 60 milioni di euro I calciatori in scadenza possono spesso diventare un grosso grattacapo per le squadre di appartenenza. Esercitare la possibilità di partire a parametro zero è, infatti, un diritto del calciatore che sul versante della società è invece una grossa perdita. La Juventus sta sperimentando sulla propria pelle che cosa significa avere un calciatore in scadenza. Si può ormai definire quello di Dusan Vlahovic come un ‘caso’ che sta tenendo sulle spine la dirigenza. Il centravanti serbo che tanto sta facendo penare la dirigenza sabauda per quel che riguarda il mercato in entrata, è solo uno degli 11 calciatori ‘di lusso’ con il contratto in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Calciomercato, la top 10 dei calciatori in scadenza: uno di loro vale 60 milioni di euro