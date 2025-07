Calciomercato Juventus scoppia un nuovo caso alla Continassa | a parlare è l’agente di un esubero

Continua il calciomercato della Juventus, mentre la squadra lavora agli ordini di Tudor per preparare la nuova stagione. Tuttavia, alla Continassa l’ambiente non appare particolarmente sereno, complice un nuovo caso esploso nelle ultime ore. A parlare è stato l’agente di Timothy Weah. Considerato un esubero, l’esterno è ormai fuori dal progetto tecnico e alla ricerca di una nuova squadra. Il giocatore spinge per un trasferimento all’Olympique Marsiglia, dove lo aspetta Roberto De Zerbi, ma la Juventus frena. Al direttore generale Comolli non convince l’offerta di 15 milioni di euro del club francese, chiedendo almeno 20 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

