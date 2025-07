É arrivato il momento di pensare agli acquisti per Damien Comolli in questo calciomercato. La Juventus non è ancora al completo e manca meno di un mese all’inizio della Serie A. Tudor attende le mosse del direttore generale francese, mentre lavora alla Continassa con un gruppo quasi identico a quello dello scorso anno, eccezion fatta per David e Joao Mario. Comolli è al lavoro per chiudere un doppio colpo di mercato. La trattativa per Sancho è in stand-by, in attesa che alcuni esuberi trovino una nuova sistemazione. La Juventus ha un principio di accordo con il giocatore su una base di 6-7 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Hjulmand e Kolo Muani più vicini: Comolli al lavoro per chiudere