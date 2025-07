Calciomercato Juventus diventa sempre più caldo l’asse tra i bianconeri e il Milan | i dirigenti delle due squadre programmano una discussione per quel giocatore

Calciomercato Juventus, incontro con il Milan in programma: si parlerĂ di quel giocatore in questione!. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dusan Vlahovic è uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare l’ attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera starebbe preparando un incontro con i vertici della Juventus per discutere la possibilitĂ di trasferire il bomber serbo a Milano. Attualmente in forza ai bianconeri, Vlahovic sta vivendo un periodo delicato nel suo rapporto con la Juve, che sta riflettendo sulla sua posizione all’interno della squadra. Vlahovic Juventus: la questione ingaggio e i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

