Calciomercato Juve | Hjulmand rimane l’obiettivo numero uno perché è perfetto per il gioco di Tudor Ma non si perde di vista questo altro centrocampista

Calciomercato Juve: Hjulmand è la prioritĂ , perchĂ© è perfetto per il gioco di Tudor. Ma non si perde di vista questo altro obiettivo in alternativa. Il calciomercato Juve per il centrocampo ha un identikit preciso: serve un giocatore di rottura, un leader carismatico, un mediano “alla Gattuso” in grado di portare grinta e personalitĂ . Come riportato da La Nazione, la dirigenza bianconera lavora per regalare a Igor Tudor questo tipo di profilo, con due nomi principali sul taccuino: il sogno resta Morten Hjulmand, mentre l’alternativa porta in Premier League a Yves Bissouma. Hjulmand, il preferito di Tudor: un amore che parte da lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

