Calciomercato Juve: è fatta per Ndoye al Nottingham Forest. È stato beffato il Napoli di Antonio Conte, ecco le cifre e i dettagli dell’operazione. Fabrizio Romano ha sancito la fine di una delle telenovele di mercato più combattute: Dan Ndoye – accostato in passato anche al calciomercato Juve – sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Il club inglese ha sferrato l’attacco decisivo, raggiungendo un accordo verbale totale con il Bologna e con il giocatore. Una beffa soprattutto per il Napoli, che ha corteggiato a lungo l’esterno svizzero ma che ora deve vederlo volare in Premier League. I dettagli di un’operazione lampo: 40 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: è fatta per Ndoye al Nottingham Forest. Napoli di Conte beffato, ecco le cifre e dettagli dell’operazione per l’attaccante

