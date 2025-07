Calciomercato Juve Comolli mette sul piatto 40 mln | così si può chiudere

Svolta nel calciomercato della Juve. Il direttore generale Comolli pronto a mettere sul piatto 40 milioni: imminente il blitz. Ha le idee chiare il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, in merito alle operazioni da concretizzare necessarie per creare un gruppo piĂą competitivo e capace di fare la voce grossa sia in Italia che in Europa. Messo in stand-by l’affare Jadon Sancho (con il quale l’accordo è stato trovato) ed in attesa di piazzare altrove Timothy Weah, il manager si sta ora concentrando su una serie di colpi riguardanti il reparto di centrocampo. (Ansa) TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Juve, Comolli mette sul piatto 40 mln: così si può chiudere

Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: dagli intoccabili ai sacrificabili passando per il nuovo ds. Cosa filtra dopo il vertice societario di Monaco - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: il punto su come agirĂ il nuovo dg bianconero.

Calciomercato Juve, Comolli può “bloccare” l’addio di questo big? Nonostante gli interessamenti, il francese ha una priorità ! Le ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro di questo big? Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juve, Chiellini e Comolli incidono sulla costruzione della Juve del futuro! Vogliono trattenere questo giocatore. Gli ultimissimi - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, possibilitĂ di permanenza in bianconero rinnovate per quel giocatore: Chiellini e Comolli spingono per lui.

Il direttore generale bianconero Damien Comolli vorrebbe infatti portare Bryan Cristante alla corte di Igor Tudor in questa sessione di calciomercato. L'idea del dirigente bianconero è quella di garantire a Igor Tudor due rinforzi a centrocampo come chiesto dall Vai su Facebook

Hjulmand chiama, la Juve c'è: Comolli lavora per ricucire i rapporti. E Weah diventa un problema; La Juve insiste per Sancho: Vlahovic e Douglas Luiz offerti allo United; Juventus, Comolli spiazza tutti: “Guardate chi vuole comprare!” | Calciomercato.

Calciomercato Juventus, all-in su Kolo Muani: pronta l’offerta decisiva - Calciomercato Juventus, la dirigenza pronta a tutto per Kolo Muani: sul piatto l’offerta decisiva per chiudere La Continassa potrebbe presto arricchirsi di un nuovo elemento, che tanto nuovo non è. Come scrive informazione.it

La Juve aggira la clausola: la risposta ha già chiuso i giochi - Calciomercato Juventus, il nuovo difensore ha fatto impazzire mezza Europa: colpo di scena per Comolli con ribaltone finale. Riporta calciomercato.it