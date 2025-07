Calciomercato Inter Pedullà spiega | I nerazzurri vogliono chiudere la pratica Lookman! Prendo le distanze da chi ha detto quella cosa

Calciomercato Inter, Pedullà spiega: «I nerazzurri vogliono chiudere la pratica Lookman! Prendo le distanze da chi ha detto.». Le parole. Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, resta il principale obiettivo del calciomercato Inter, che continua a lavorare per concludere l’affare. Secondo le ultime dichiarazioni di Alfredo Pedullà, noto giornalista e esperto di calciomercato, il club milanese non ha ancora presentato ufficialmente un’offerta da 42 milioni di euro più bonus, come invece riportato in precedenza da alcune fonti. Pedullà sottolinea che le trattative sono ancora in fase di discussione e che le due società potrebbero aver comunicato tramite intermediari, ma non direttamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

