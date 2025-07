Calciomercato follia City | pronto il colpo da 290 milioni

Il Manchester City pronto a riscrivere la storia del calciomercato moderno. Ricordate qual è l’ acquisto più costoso della storia del calciomercato? Ad oggi il calciatore più caro mai acquistato da un club resta Neymar che nella stagione 2017 passò dal Barcellona al Paris-Saint Germain grazie al pagamento della clausola rescissoria. Attualmente il club francese detiene il record per il trasferimento più costoso di sempre ma presto il Manchester City potrebbe polverizzare tale cifra. 250 milioni di sterline: City da record. Il club allenato da Pep Guardiola, infatti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Premier League sarebbe pronto a spendere 250 milioni di sterline per un nuovo trequartista. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, follia City: pronto il colpo da 290 milioni

In questa notizia si parla di: calciomercato - pronto - follia - city

Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza! - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez.

Calciomercato.com – Dalla Spagna – Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers | Estero - 2025-05-12 22:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Calciomercato, Milan pronto a piazzare 4 colpi da urlo: tutti i nomi - Il Milan si prepara ad operare una vera e propria rivoluzione nel calciomercato estivo 2025: rossoneri pronti ad un maxi sgarbo! Il punto

PALERMO, GOMIS: “L’INFORTUNIO, UN INCIDENTE DI PERCORSO. C’È ENERGIA POSITIVA, INZAGHI E MANCHESTER CITY? DICO TUTTO” di redazione ForzaPalermo.it Ai microfoni del club di Viale del Fante, oggi si è espresso Alfred Gomis. Un lungo i Vai su Facebook

Calciomercato, follia City: pronto il colpo da 290 milioni; L’ultima follia del calciomercato: De Bruyne al City per 80 milioni. Ma li vale davvero?; Juventus-Monza, le pagelle di CM: follia di Yildiz! Nico Gonzalez si sblocca e Kolo Muani si libera. Castrovilli da 6.

Calciomercato, Donnarumma: 3 squadre pronte a far follie per Gigi. Scalvini: Milan-Napoli per il gioiello dell'Atalanta - Rumor - Milan beffato da Mourinho e l'offerta araba che spaventa il Diavolo - Scrive affaritaliani.it