Calciomercatocom – Jashari-Milan il Bruges in difficoltà sui social | costretto a chiudere i commenti su Instagram

Il club belga, dopo le polemiche scaturite dalla trattativa con i rossoneri, è stato costretto a chiudere i commenti sui social. Una trattativa che ormai sta andando oltre il calcio: il Bruges è in difficoltà nel gestire i propri social, poiché sU Instagram i tifosi del Milan continuano ad esprimersi sulla vicenda Ardon Jashari, e il club belga è stato costretto a chiudere i commenti, anche per i tanti insulti ricevuti dagli scatenati supporter rossoneri.. CHIUSI I COMMENTI – Dal calcio ai social, una situazione complicata che ormai, dopo l'ultima offerta da parte di Tare, ha assunto davvero i contorni di una serie televisiva.