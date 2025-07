CalcioEuropei donne | ancora Inghilterra

0.12 L'Inghilterra si conferma la Regina d' Europa battendo ai rigori la Spagna 4-2 nella finale del campionato continentale giocata a Basilea. Nel primo tempo passa in vantaggio la Spagna con la 'capocciata' vincente di Mariona Caldentey che sfrutta l'assist di Ona Battle (25'). L'Inghilterra soffre, ma non molla e al 57' fa 1-1 con il colpo di testa di Russo su cross di Kelly. Chance per Kelly e Pina, ma non arriva il gol. Ai supplementari ancora paritĂ , si va ai rigori con le inglesi molto piĂą precise delle iberiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: inghilterra - calcio - europei - donne

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

Europei donne, la Spagna piega la Germania ai supplementari e raggiunge l'Inghilterra in finale #calcio #europeifemminili #spagna #germania Vai su Facebook

Calcio, Europei donne: Italia KO ai supplementari, Inghilterra in finale Si spegne in semifinale il sogno delle Azzurre di Soncin https://lapresse.it/calcio/2025/07/22/calcio-europei-donne-italia-ko-ai-supplementari-inghilterra-in-finale/?fsp_sid=908… Vai su X

Spagna battuta ai rigori, l'Inghilterra è campione d'Europa - E' sempre la bionda Chloe Kelly l'eroina dell'Inghilterra del calcio donne che vince per la seconda volta consecutiva il titolo continentale. Secondo ansa.it

