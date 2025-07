Calcio serie C il calendario del Perugia | il primo match il derby e le date di tutte le partite di andata e ritorno

Quella di oggi era un'altra giornata importante per quanto concerne l'organizzazione della prossima stagione.Tutte le squadre partecipanti al campionato di serie C hanno conosciuto poco fa il loro cammino: il Perugia, così come in Coppa Italia il prossimo 17 agosto, debutterà davanti al proprio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, l'ascesa di Giovanni Giunti al Perugia: il Miglior Grifone è suo - Dall'Under 17 al "Miglior Grifone" evidentemente il passo deve essere breve. Il prestigioso riconoscimento, che da ventitre anni viene assegnato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, è andato a Giovanni Giunti, che dunque può affermare di aver chiuso la stagione a testa alta.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso - La stagione del centoventesimo anno di vita deve essere quella della riscossa. Questa è la convinzione che aleggia nell'ambiente del Perugia, in primis in Mauro Meluso, arrivato in pieno autunno dalla serie A a dar manforte ad una società ancora alla ricerca della propria identità .

Calcio serie C, il Perugia studia le mosse future. Il punto della situazione - Bisognerà attendere poco più di un mese e mezzo per l'apertura della sessione estiva del mercato, ma il Perugia già sta mettendo a punto le idee per la costruzione della squadra che dovrà andare alla riscossa nel prossimo campionato.

Calcio serie C, per il Grifo l'esordio è davanti al proprio pubblico - Stilato il calendario: per i biancorossi la prima sarà al Curi anche in campionato, ospite la neopromossa Guidonia. Come scrive perugiatoday.it

Calendari di serie C: Perugia debutta col Guidonia Montecelio, Ternana a Livorno - Il via domenica 24 agosto, con possibili anticipi venerdì 22 e sabato 23, più eventuali posticipi lu ... Riporta umbria24.it