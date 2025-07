Calcio giovanile il Futball Cava Ronco ufficializza lo staff tecnico che guiderà la formazione Pulcini 2016

I l Futball Cava Ronco ufficializza la composizione dello staff tecnico che guiderĂ la formazione Pulcini 2016 nel corso della stagione sportiva 20252026. La panchina è stata affidata ad Amedeo Mambelli, giovane allenatore forlivese classe 2004, alla sua terza stagione consecutiva all'interno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco partecipa alla grande festa del Sassuolo. Ora c'è il memorial Brunelli - L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, in occasione dell’ultima gara di Serie B contro il Catanzaro, ha invitato una squadra del Settore Giovanile della Futball Cava Ronco ad assistere alla partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il Junior Cervia conquista il memorial Giovanni Brunelli. Sesto posto per il Futball Cava Ronco - L'antistadio 1 di Forlì, all’interno del complesso dello stadio Tullo Morgagni, la quarta edizione del memorial Giovanni Brunelli, torneo di calcio giovanile riservato alla Categoria Pulcini 2015, coorganizzato da Fcr Forlì e Forlì Football Club.

Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco ufficializza lo staff tecnico che guiderà la formazione Pulcini 2016; Erik Stucchi rinnova con il Futball Cava Ronco: Possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni; Si sta laureando in Medicina ed è impegnato in una missione umanitaria in Ghana: Matteo Parlanti rinnova con il Futball Cava Ronco.

Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco ufficializza lo staff tecnico che guiderà la formazione Pulcini 2016 - La panchina è stata affidata ad Amedeo Mambelli, giovane allenatore forlivese classe 2004, alla sua terza stagione consecutiva all'interno del settore giovanile biancorosso ... Segnala forlitoday.it

Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco promuove Antonio Dennis Damiano in prima squadra - on la promozione di Damiano, il Futball Cava Ronco Forlì prosegue nel suo percorso di valorizzazione dei giovani talenti del proprio Settore Giovanile, confermando l’attenzione e la fiducia nei confro ... Si legge su forlitoday.it