Calcio Eccellenza al via la stagione del Futball Cava Ronco | primi allenamenti al Guido Monti

Inizia ufficialmente lunedì allo stadio “Guido Monti” di Forlì, la preparazione estiva del Futball Cava Ronco Forlì in vista della stagione 20252026. Il tecnico Daniele Mordini ha convocato 23 giocatori per la prima seduta di allenamento, tra cui diversi giovani aggregati provenienti dal vivaio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: stagione - futball - cava - ronco

Futball Cava Ronco, stagione rovinata dalla rottura del legamento crociato: anche Pietro Fiumi rinnova - Il Futball Cava Ronco annuncia il rinnovo anche di Pietro Fiumi. Nato a Forlì il 5 agosto 2005, Fiumi è un difensore centrale di piede destro cresciuto calcisticamente in Romagna tra Junior Cervia e Sammaurese.

Calcio, Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco anche nella prossima stagione - Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco Forlì anche nella prossima stagione. Classe 2002, veste la maglia biancorossa dalla stagione 2021/2022.

Calcio, Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco anche nella prossima stagione - Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco Forlì anche nella prossima stagione. Classe 2002, veste la maglia biancorossa dalla stagione 2021/2022.

Calcio Eccellenza, al via la stagione del Futball Cava Ronco: primi allenamenti al Guido Monti; Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco ufficializza lo staff tecnico che guiderĂ la formazione Pulcini 2016; Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco promuove Antonio Dennis Damiano in prima squadra.

Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco ufficializza lo staff tecnico che guiderà la formazione Pulcini 2016 - La panchina è stata affidata ad Amedeo Mambelli, giovane allenatore forlivese classe 2004, alla sua terza stagione consecutiva all'interno del settore giovanile biancorosso ... forlitoday.it scrive

Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco promuove Antonio Dennis Damiano in prima squadra - on la promozione di Damiano, il Futball Cava Ronco Forlì prosegue nel suo percorso di valorizzazione dei giovani talenti del proprio Settore Giovanile, confermando l’attenzione e la fiducia nei confro ... Come scrive forlitoday.it