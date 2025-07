Calcio a 5 | Italia ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026

L'Italia del calcio a 5 inizia ufficialmente la sua marcia d'avvicinamento verso i Playoff di qualificazione agli Europei 2026 di futsal. Gli azzurri saranno protagonisti del duello di andata e ritorno – tostissimo – contro il Kazakistan per cercare di conquistare uno dei posti rimanenti per il torneo continentale che si giocherĂ dal 20 gennaio al 7 febbraio dell'anno prossimo fra Slovenia, Lettonia e Lituania. La squadra di Salvo Samperi giocherĂ g iovedì 18 settembre il primo match dell'eliminatoria in casa, a Fasano (Brindisi), mentre la gara di ritorno si disputerĂ martedì 23 settembre alla Jekpe-Jek Hall di Astana (Kazakistan).

