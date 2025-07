Calabria presentata 2a edizione ' Si può già fare' con Occhiuto Magorno e Verderami

(LaPresse) Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della summer school dell'associazione L'OrodiCalabria, dal titolo esplicito: "Si può già fare". Il lancio è stato effettuato a Roma, nella splendida cornice di Palazzo Albani Del Drago alla presenza, tra gli altri, del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto. Proprio il governatore, a margine della conferenza, ha affermato: "Questa seconda edizione si preannuncia più ambiziosa della prima. 70 giovani hanno deciso di partecipare, sono 70 pezzi di speranza, giovani che rimarranno in Calabria perché sono convinti che si possa fare".

Calabria, presentata 2a edizione 'Si può già fare' con Occhiuto, Magorno e Verderami - (LaPresse) Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della summer school dell'associazione L'OrodiCalabria, dal titolo esplicito: ...

"Si può già fare": presentata a Roma la seconda edizione della Summer School dedicata ai giovani calabresi - All'incontro romano hanno preso parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione Roma Sapienza, Eugenio Gaudio, il direttore scientifico dell'associazione, ...