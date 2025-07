Caggiano Pd | Perchè l’erba tagliata non viene raccolta?

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Paolo Caggiano, della segreteria cittadina del PD. “Assumere un atteggiamento conflittuale, sta riducendo la nostra città in macerie. L’opposizione c’è e ci sarà e, sarà sempre pronta a portare nelle sedi opportune i disagi dei cittadini, ai quali diamo voce. Perché bisogna assistere a delle operazioni di pulizia delle strade non definitive? Beh da foto che testimoniano quanto detto, ci viene spontaneo chiedere a questa amministrazione, il motivo per cui gli operatori adibiti al taglio delle erbacce non provvedono alla raccolta delle stesse e come mai le macchine pulitrici delle strade erogano spruzzi di acqua prima dello spazzamento? Questo è quanto accade al Rione Libertà da qualche giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

