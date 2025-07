BRIVIO (Lecco) Lo cercavano a Calolziocorte, lo hanno trovato a Brivio, morto nell’Adda. Nel pomeriggio di ieri il cadavere di un pensionato di 60 anni, Angelo Tavola, è stato trovato in una darsena lungo il fiume. I familiari cercavano il sessantenne, in pensione da poco, dalla mattina: era andato come al solito nella zona del Lavello di Calolzio per la sua passeggiata quotidiana, ma non era tornato a casa. A notare il corpo che galleggiava vicino al lungofiume, nel tratto del centro paese, è stato un pescatore che navigava in barca con il proprio cane a pochi metri dalla riva. Sul posto sono arrivati i sanitari di Areu con i vigili del fuoco, che hanno ripescato la salma dell’uomo, completamente vestito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade nel fiume Adda. Trovato in darsena a Brivio il corpo di un sessantenne