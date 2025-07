Cade dal grembo della nonna | bambina di un anno in ospedale

PISA – Tanta paura a Pisa per la caduta dal grembo della nonna di una bambina di un anno. Un incidente domestico che poteva avere conseguenze anche più gravi. La bambina, invece, sempre cosciente, è stata portata al pronto soccorso di Cisanello dopo l’intervento sul posto dell’ auto medica di Pisa e dell’ambulanza della Misericordia. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

