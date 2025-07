Buongiorno i 3 mesi di stop e il fastidio da superare | le novità sul rientro dall’infortunio | CMIT

Da tre mesi è fermo per infortunio, Alessandro Buongiorno è a lavoro per tornare a disposizione di Conte: l’obiettivo e i tempi di recupero Quasi 100 giorni lontano dal calcio giocato, da una partita vera. Alessandro Buongiorno sta facendo di tutto per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione e per superare alcuni problemi fisici è stato persino sottoposto ad un intervento chirurgico. Alessandro Buongiorno sta lavorando per tornare a disposizione (Calciomercato.it) SpazioNapoli Il centrale del Napoli e della Nazionale è stato regolarmente convocato in ritiro a Dimaro, ma ha trascorso i 10 giorni allenandosi lontano dal gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT