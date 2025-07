Buone indicazioni per Palladini Cinquina della Samb al Casarano

Una buona Samb nell’ allenamento congiunto con il Casarano svoltosi al centro sportivo Orlando Marconi di Monsampolo del Tronto. I rossoblù si impongono per 5-1 al termine di un match che ha visto la formazione di Palladini esprimere un buon gioco nell’arco dei novanta minuti. Duplice atteggiamento tattico della Samb. Nel primo tempo ecco il 4-2-3-1 della passata stagione. Poi, nella ripresa si passa al 4-3-3. Il tecnico rossoblù mischia le carte provando tutti gli uomini a sua disposizione. Konate si alterna con Tourè N. come punto di riferimento in avanti supportati sugli esterni da Scafetta e Battista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buone indicazioni per Palladini. Cinquina della Samb al Casarano

In questa notizia si parla di: samb - palladini - casarano - buone

Colonnello ha fiducia nella Samb: "Garanzia Palladini, piazza unica" - Estate 2004. Il patron Luciano Gaucci vende la società a Umberto Mastellarini e Dante Paterna. In soli tre giorni l’avvocato Vincenzo D’Ippolito costruisce una squadra piena di giovani e di perfetti sconosciuti allenati da Davide Ballardini alla prima esperienza al di fuori del settore giovanile.

Samb, le parole di mister Palladini: "L’obiettivo? Consolidarci in serie C" - Un vero e proprio bagno di folla per la Samb nel giorno del raduno al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. La squadra ha ascoltato prima le parole del presidente Vittorio Massi, e poi quelle di Ottavio Palladini, che ha inserito nel suo staff un nuovo elemento.

Buone indicazioni per Palladini. Cinquina della Samb al Casarano; È qui la festa? Oggi cinque possibili promozioni.

La Samb batte il Casarano 5-0 - Larga vittoria per la Samb nell'amichevole giocata a Monsampolo contro il Casarano. Scrive picenonews24.it

Samb, cinque gol al Casarano nel test di Monsampolo - La squadra ha mostrato una buona condizione atletica ... Riporta lanuovariviera.it