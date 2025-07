Bully Ray | Turn di Cena? sta andando alla grande

Negli ultimi giorni tanti fan della WWE sul Web hanno dato le loro opinioni sull’effettiva efficacia del turn heel di John Cena avvenuto in occasione del finale di Elimination Chamber, lo scorso 1 marzo. L’opinione che va per la maggiore è proprio quella per cui il turn del “leader della Cenation”, non sia andato secondo i piani, dato che negli show settimanali il pubblico si spacca a metĂ , tra chi lo insulta e lo denigra, e chi lo elogia come se non fosse successo nulla. A tal proposito, ai microfoni di Busted Open Radio, Bully Ray (ex Bubba Ray), si è pronunciato sulla questione, queste le sue parole: “Vorrei porre una semplicissima domanda: Cosa esattamente vi fa dire che il turn heel di Cena non stia avendo il successo sperato? Non so cosa Cena potrebbe mai fare per farsi insultare e fischiare da tutti i presenti in arena, è pur sempre John Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

