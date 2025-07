La Fondazione Alleanza nazionale ha aderito alla campagna patriottica lanciata dalla premier Giorgia Melon i per la sottoscrizione dei Btp Valore. Obiettivo dell’iniziativa: riportare quanto piĂą debito pubblico possibile all’interno dei confini nazionali. L’ultimo bilancio della Fondazione, chiuso al 31 dicembre 2024, evidenzia che ben 22 dei 27 milioni di euro del patrimonio, finora custoditi e investiti tramite banche, sono stati trasformati in Buoni poliennali del tesoro. Una precisa scelta di campo dettata, non solo da finalitĂ politiche (“il patriottismo è nel Dna della destra e, dunque, nel nostro mandato statutario”, fanno notare all’ Adnkronos fonti vicine alla Fondazione) ma anche da un fattore economico, visto che si tratta di un investimento sicuro, con rendimenti vantaggiosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Btp Valore, la Fondazione Alleanza nazionale risponde alla campagna “patriottica” del governo: tutti i numeri