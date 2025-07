Brutte notizie per i pappagallini verdi la Lega punta a dar loro la caccia | Sono specie aliene e invasive vanno contenute

Dopo i lupi, anche altre specie finiscono nel mirino della Lega. Tra gli animali che il partito vorrebbe contenere, tramite l’abbattimento, ci sono i parrocchetti, i vivaci pappagallini verdi che popolano ormai da anni i cieli di Roma e che si sono diffusi anche in molte altre regioni italiane. Nel mirino anche i piccioni, quelli che zampettano placidamente nelle piazze o si aggirano tra i tavolini dei bar in cerca di briciole. «Anche se può sembrare anomalo, dopo aver nidificato nelle cittĂ , questi piccioni si spostano nei campi coltivati per nutrirsi, e provocano danni significativi alle colture e, di conseguenza, agli agricoltori». 🔗 Leggi su Open.online

