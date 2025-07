Bronzo per il fioretto femminile Errigo | Le medaglie vanno sempre festeggiate

Le parole delle ragazze del fioretto femminile, medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, numero uno del ranking, dopo essere state sconfitte in semifinale dalla Francia per 45-34 si sono riscattate nella finale per il terzo posto superando il Giappone 45-30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bronzo per il fioretto femminile, Errigo: "Le medaglie vanno sempre festeggiate"

Universiade 2025, Damiano Di Veroli conquista il titolo nel fioretto maschile. E’ bronzo per Tommaso Martini - Essen – Il trionfo di Damiano Di Veroli e il bronzo di Tommaso Martini fanno grande l’Italia anche nella terza giornata di gare dell’Universiade 2025 in Germania.

Europei di Scherma 2025, l’Italia è campione nel fioretto maschile a squadre e brilla di bronzo con il team di spada femminile - Genova, 19 giugno 2025 – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: solo il bronzo di Batini nel fioretto per l’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Garrigues-Kindler 5-2 19.35: Garrigue contro Kindler nella prima semifinale della sciabola uomini Arriva la stoccata vincente della britannica Stutchbury che a sorpresa raggiunge la finale dell’Europeo, salendo almeno un gradino rispetto allo scorso anno quando fu terza.

