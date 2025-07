Care lettrici, cari lettori, è la firma dell’accordo tra Usa e Ue sul commercio e l’ufficializzazione dei dazi americani  al 15% tema caldo del nuovo numero del Briefing settimanale  di InsideOver. Presso i resort golfistici scozzesi del presidente Usa Donald Trump  si è svolta una trattativa decisiva condotta per Bruxelles dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dazi al 15% per i prodotti europei e un effetto-trascinamento che toccherĂ i mercati: nel Briefing odierno spieghiamo gli altri grandi appuntamenti. Come sempre la newsletter che il lunedì inaugura la settimana di InsideOver mettendo a terra gli appuntamenti chiave del mondo politico ed economico internazionale parte da un tema caldo ma non si limita ad esso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Briefing #32 – L’accordo commerciale Usa-Ue e le sue conseguenze