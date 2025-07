Brescia ecco il percorso L’AN punta al tricolore

La stagione 2025’26 dell’ AN Brescia inizia con una doppia iniezione di entusiasmo: la pubblicazione del calendario della Serie A1 maschile e la storica medaglia d’oro conquistata da Alessandro Balzarini alle Universiadi di Duisburg. Un’estate di traguardi e promesse, preludio a una nuova corsa al vertice. Il debutto in campionato è fissato per sabato 4 ottobre alla piscina di Mompiano contro la neopromossa CC Napoli. Un’occasione speciale per tornare davanti al pubblico di casa con l’obiettivo dichiarato di vincere. La squadra di Sandro Bovo affronterĂ nelle settimane successive Posillipo, TeLiMar e Florentia in una prima parte di stagione che si chiuderĂ con l’atteso big match contro la Pro Recco in calendario per il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

