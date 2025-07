Bremer carico e motivato per la nuova stagione | nuovo messaggio social del difensore ecco cosa ha scritto – FOTO

Bremer carico e motivato per la nuova stagione: nuovo messaggio social del difensore, ecco cosa ha scritto il centrale recuperato dalla Juve – FOTO. Gleison Bremer è pronto a riprendersi il suo posto in difesa e ad affrontare una nuova stagione con la Juventus. Dopo una stagione travagliata, caratterizzata dall’infortunio al crociato, che lo aveva tenuto lontano dal campo per diversi mesi, il difensore brasiliano è finalmente pronto a tornare in forma. Bremer ha mostrato tutta la sua determinazione e motivazione per il ritorno in campo con un post su Instagram, dove ha scritto: « New week ahead », segno di come sia pronto ad affrontare questa nuova settimana con la giusta mentalità e preparazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

