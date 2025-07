Borse europee apertura con segno positivo

Dopo l'accordo con l'Unione europea, gli Usa puntano a stringere un nuovo accordo commerciale con la Cina. È per questo motivo che Washington ha deciso di prendere tempo congelando le restrizioni sulle esportazioni di tecnologia verso Pechino per evitare da un lato di compromettere i negoziati in corso e dall'altro per aiutare il presidente Donald Trump a strappare un incontro con l’omologo Xi Jinping entro la fine dell'anno. Lo riporta il Financial Times, a poche ore dal nuovo round negoziale di Stoccolma tra le delegazioni di Usa e Cina, citando più fonti vicine al dossier, secondo cui al Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio americano, che gestisce i controlli sull’export, è stato chiesto negli ultimi mesi di evitare mosse dure contro la Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Borse europee, apertura con segno positivo

Le Borse europee in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump e attese per la Fed - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

Borse europee in rialzo nonostante l'incertezza sui dazi di Trump e le decisioni della Fed - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

Borse europee in rialzo: focus sui colloqui Usa-Cina e indebolimento del dollaro - Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Cina sui dazi, dopo l'accordo raggiunto dall'amministrazione statunitense con il Regno Unito.

#FlashAzioni Le borse UE aprono con segno positivo, sostenute dal clima favorevole che si è visto sul mercato azionario cinese e dalla chiusura in rialzo di Wall Street. Il Nikkei invece ha terminato le contrattazioni odierne poco sotto la parità.

Borse oggi in diretta | Europa attesa in rally dopo l’intesa con gli Usa sui dazi. Petrolio su: focus sull’offerta dell'Opec+ - Washington e Bruxelles hanno concluso un accordo che prevede dazi del 15% sulla maggior parte delle merci Ue importate e include investimenti negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari ... Riporta msn.com

Le borse europee aprono positive: a Milano in luce il comparto energetico - Borse europee positive in apertura in scia alle progressioni registrate durante la notte sulle piazze asiatiche e ai segnali distensivi nei negoziati ... Scrive msn.com