Chiusura invariata per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che si è appiattito sul finale di seduta, in scia all'indebolimento delle Borse europee, per effetto dei crescenti timori sulle ricadute dei dazi sull'economia. Hanno sofferto i gruppi votati all' export e quelli della difesa in affanno, da Iveco (-3,8%) a Leonardo (-2,9%), da Stellantis (-2,7%) a Campari (-2,6%), da Buzzi (-2%) a Moncler (-2%) e Amplifon (-1,3%). In controtendenza i semiconduttori, risparmiati dai dazi, con Stm (+2,7%), maglia rosa. Bene anche le banche con in testa Bper (+2,1%) e Banco Bpm (+1,7%), seguite da Tenaris (+1,6%), Cucinelli (+1,3%), Saipem (+0,9%) e Unicredit (+0,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export

Borsa di Tokyo in crescita: yen debole favorisce l'export, attesi negoziati Cina-USA - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in aumento, in scia all'indebolimento dello yen che da slancio al settore export e in attesa dell'esito dei negoziati delle delegazioni di Cina e Stati Uniti in programma quest'oggi a Londra.

