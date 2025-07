Borsa | Milano in avvio +0,91% dopo accordo su dazi Ue-Usa

La Borsa di Milano, dopo l'intesa sui dazi tra Ue e Usa, non strappa ma apre in buon rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,91% a quota 41.097 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano in avvio +0,91% dopo accordo su dazi Ue-Usa

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

