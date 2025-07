Borsa | l' Europa debole con i dazi male Francoforte -1%

Chiusura in calo per le Borse europee con i timori per gli impatti dei dazi sull'economia che prendono il sopravvento dopo una prima parte di seduta positiva. Francoforte, che sconta la forte vocazione all'export dell'economia tedesca, è la peggiore, con il Dax che ha ceduto l'1,02%, mentre Parigi e Londra hanno contenuto i cali allo 0,43% e Milano ha chiuso sostanzialmente invariata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa debole con i dazi, male Francoforte (-1%)

Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE, con Milano a -3,23%, Francoforte a -2,33%, Parigi a -2,77% e Londra a -1,29% - L’annuncio dei dazi sull’UE, in vigore dal 1° giugno, scuote i mercati europei con forti vendite. A Piazza Affari la pressione si concentra su banche e industria: Banca MPS crolla del 7,19%, Stellantis perde il 5,60% e STMicroelectronics scende del 5,45% Borse europee in calo dopo l’annuncio

Borse europee brillano dopo rinvio dazi Usa: Francoforte e Milano in crescita - Appaiono brillanti le principali borse europee dopo il rinvio da giugno al 9 luglio annunciato da Trump dei dazi Usa al 50% sull'Ue.

Stellantis raddoppierà la produzione nello stabilimento marocchino di Kenitra entro il 2030 con un investimento da 1,2 miliardi di euro. L'obiettivo è rafforzare la micro-mobilità elettrica e la produzione di motori ibridi. Dopo il crollo di ieri in Borsa, il titolo rimbalz

