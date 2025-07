Borsa | l' Europa conferma rialzo lo spread tocca 81,9 punti

Le Borse europee confermano il rialzo a metà seduta dopo l'accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi che pesa sul settore della difesa con Leonardo (-1,5%) e la tedesca Rheinmetall (-1,4%) tra più penalizzate. Si attendono anche i dettagli dalle imminenti trattative commerciali tra Cina e l'amministrazione Trump mentre anche i future su Wall Street sono positivi. La lente della settimana è poi alla Fed mercoledì. Non sono attese azioni sui tassi, ma non si esclude un'apertura del governatore Jerome Powell in settembre. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con i tecnologici in spolvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conferma rialzo, lo spread tocca 81,9 punti

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

