Borsa | Europa cede teme effetto dazi solo Milano tiene +0,03%

Le Borse europee hanno girato in negativo fra i timori per l'impatto dell' accordo sui dazi Usa su interi comparti industriali e sulle economie europee. Mentre Wall Street resta positiva nella settimana della Fed, Francoforte è la peggiore (-0,89%) seguita da Parigi (-0,37%). Milano è l'unica a oscillare sulla parità (+0,03%), pur appesantita, come gli altri listini, dai titoli dell'automotive, dei beni di consumo e della difesa: Iveco (-3,8%), Campari (-2,92%), Stellantis (-2,7%) e Leonardo (-2,42%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

