Borsa | Asia positiva Europa verso rialzo dopo intesa dazi

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive dopo l'intesa sui dazi tra Ue e Usa. Anche gli indici europei sono previsti in buon rialzo, così come lo sono i future sugli Stati Uniti. Sulle Piazze asiatiche da registrare però la debolezza di Tokyo (-1% a scambi in corso) mentre si attendono dettagli dalle imminenti trattative commerciali tra Cina e l'amministrazione Trump. In questo contesto Shanghai è piatta, Shenzen sale dello 0,27% e Hong Kong dello 0,42%. In primo piano questa settimana la Fed mercoledì 30. Non sono attese azioni sui tassi, ma non si esclude un'apertura del governatore Jerome Powell in settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia positiva, Europa verso rialzo dopo intesa dazi

Borse Asia-Pacifico in rialzo: mercati cinesi guidano dopo colloqui USA - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con i mercati cinesi in testa dopo che l'annuncio di colloqui con gli Stati Uniti ha alimentato le speranze di un'attenuazione della guerra in atto sui dazi.

Borse Asia-Pacifico in rialzo: mercati cinesi trainano dopo colloqui USA e misure finanziarie - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con i mercati cinesi in testa dopo che l'annuncio di colloqui con gli Stati Uniti ha alimentato le speranze di un'attenuazione della guerra in atto sui dazi.

Prezzi del petrolio in calo in Asia dopo rialzo produzione Opec+ - I prezzi del petrolio registrano una brusca correzione in Asia dopo che l' Opec+ ha concordato il rialzo della produzione per il secondo mese di fila: il Wti cede il 3,8%, a 56,08 dollari al barile, mentre il Brent il 3,5%, a quota 59,17.

#Usa: intesa con il #Giappone, dazi al 15%. Borsa di #Tokyo in forte rialzo dopo l'annuncio. La trattativa con l'Unione Europea resta in salita. Fonti #Ue vicine a #Sefcovic: "Improbabile un accordo in settimana" https://buff.ly/dwZaWwl Vai su X

