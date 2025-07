Bonus psicologo questo non ve l’ha detto nessuno ma è fondamentale

Il bonus psicologo è sicuramente un sostegno molto importante, ma c’è un qualcosa che vogliamo svelarvi che nessuno ha precisato. Andiamo a esplorare le novitĂ legate a questa agevolazione messa a disposizione degli italiani e che molto spesso viene sottovalutata. (Notizie.com) Il Ministero della Salute e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) hanno fatto chiarezza su quelle che sono le notizie circolate recentemente per quanto riguarda l’erogazione della stessa agevolazione. Va specificato che non ci è stato nessun rinvio visto che non è mai stata ipotizzata o comunicata la data 25 luglio per l’avvio delle richieste di accesso al beneficio stesso. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bonus psicologo, questo non ve l’ha detto nessuno ma è fondamentale

