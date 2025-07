Bonus psicologo 2025 nessun rinvio | i chiarimento di Inps e ministero

Il ministero della Salute ha smentito le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo all’avvio delle domande per il Bonus psicologo 2025. Non è mai stata fissata la data del 25 luglio per l’apertura delle richieste, nĂ© dal ministero nĂ© dall’Inps, e quindi non si è verificato alcun rinvio. Con una nota ufficiale, il dicastero ha precisato che il decreto interministeriale di riparto delle risorse, firmato dal ministro della Salute e dal ministro dell’Economia, è attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei conti. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno comunicate le date per presentare domanda, con un preavviso di almeno 30 giorni sul sito Inps. 🔗 Leggi su Lettera43.it

