Bonus nuovi nati esteso il periodo per fare domanda | fino a quando c’è tempo

Con il messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, l’Inps ha annunciato un’importante novità per il Bonus nuovi nati 2025, il contributo una tantum da 1.000 euro destinato alle famiglie per sostenere le spese legate all’arrivo di un bambino. Il termine per presentare la domanda è stato esteso da 60 a 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Questa modifica offre ai genitori più tempo per completare la procedura e accedere al beneficio previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Cos’è il Bonus nuovi nati e a chi spetta. Neonato (Pixabay). Il Bonus nuovi nati 2025 è un sostegno economico introdotto dall’art. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus nuovi nati, esteso il periodo per fare domanda: fino a quando c’è tempo

