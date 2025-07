Bonus lavoratori autonomi 2025 da quando si può richiedere il voucher di 50 mila euro?

Prendono forma i due bonus a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti per avviare un’attivitĂ nel 2025. Si tratta degli incentivi a fondo perduto di importo fino a 50 mila euro previsti dal decreto Coesione per l’Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 a vantaggio dei giovani fino a 35 anni di etĂ . Per la presentazione della domanda è necessario prestare la massima attenzione perchĂ© le risorse stanziate dal governo, pari a 576 milioni di euro, si assegneranno con un click day. Non è stata fissata ancora la data precisa ma, nei giorni scorsi, i ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo al Dl 60 del 2024 («decreto Coesione»). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus lavoratori autonomi 2025, da quando si può richiedere il voucher di 50 mila euro?

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il famoso bonus cultura aumenterà fino a 1000 euro, ma lo stop arriverà a breve: la fine delle domande è vicina, un duro colpo per chi non l'ha fatto prima Il bonus cultura è un sostegno economico molto importante per i giovani.

Inps: al via il bonus nuovi nati, 1.000 euro per i bimbi del 2025. Consulta i requisiti e come richiederlo - Al via il bonus nuovi nati: l' Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025.

Bonus nuovi nati 2025, conto alla rovescia: mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo - Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che hanno accolto un figlio prima del 17 aprile 2025 possono ottenere un bonus una tantum da mille euro, ma devono fare domanda entro il 16 giugno.

Pensionati: crollo del potere d'acquisto. #ANAP con il #Cupla chiedono giustizia fiscale e una vera rivalutazione: sì all'indice IPCA europeo e a un bonus #IRPEF da 960 euro annui. Le pensioni dei lavoratori autonomi hanno perso in media il 6% di potere

Nel 2025 finora il numero di pensioni anticipate è stato decisamente più basso di quello delle pensioni di vecchiaia. Sempre più lavoratori, soprattutto chi ha carriere più discontinue come donne e lavoratori autonomi, scelgono di lavorare più a lungo. Negli ulti

Bonus mamme 2025: arrivano 40 euro al mese, ma la decontribuzione slitta al 2026 - Per l'anno in corso, il caos normativo generato dalla Legge di Bilancio si risolve con un assegno "postdatato": un bonus di 40 euro al mese, erogato in un'unica soluzione a dicembre 2025.

Bonus da record, fino a 5.000 euro per questa categoria di italiani: controlla subito se sei tra i fortunati - Con questo Bonus da record potrai ottenere fino a 5 mila euro per questa categoria: scopri se sei tra i fortunati!