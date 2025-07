Bonus edicole 2025 ultimi giorni per ottenere fino a 4 mila euro | come fare domanda

Rimangono pochi giorni prima della scadenza del bonus edicole 2025, l’incentivo che si può richiedere fino al 30 luglio per fruire del contributo di 4 mila euro, utile alla copertura delle spese elencate nel Dpcm del 7 aprile scorso. Si tratta di un voucher a fondo perduto destinato alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di riviste e giornali. Più di recente, il 5 giugno 2025, il Capo Dipartimento per l’Editoria ha emanato il provvedimento che contiene le istruzioni operative per la presentazione della domanda. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere e come richiedere il bonus edicole 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus edicole 2025, ultimi giorni per ottenere fino a 4 mila euro: come fare domanda

