Bonus bebè in Cina Pechino promette l’assegno per i bimbi sotto ai 3 anni Il derby con l’India sulla natalità

Un nuovo bonus bebè in Cina. La notizia sulle prime può apparire esilarante ma è tutto vero. Pechino promette 3.600 yuan, l’equivalente di circa 430 euro, “all’anno per ogni bambino con meno di tre anni” in tutto il territorio del gigante asiatico. L’annuncio è arrivato dai media ufficiali, dopo che in passato c’erano state iniziative a livello locale. L’ agenzia Xinhua parla di quello che viene descritto come “un programma a livello nazionale di sussidi per l’assistenza all’infanzia”. L’obiettivo dichiarato è “sostenere le famiglie e la natalità” in uno Stato che si è distinto per la politica del “figlio unico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bonus bebè in Cina, Pechino promette l’assegno per i bimbi sotto ai 3 anni. Il derby con l’India sulla natalità

