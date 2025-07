Bonicelli la fidanzata | Quello che è successo gli cambierà completamente la vita

Lisa Rigamonti ha pubblicato un post su Instagram: "Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonicelli, la fidanzata: "Quello che è successo gli cambierà completamente la vita"

In questa notizia si parla di: bonicelli - fidanzata - successo - cambierà

Lorenzo Bonicelli, chi è il ginnasta caduto dagli anelli e in coma farmacologico, dalla fidanzata alla carriera alla dinamica dell'incidente - Lorenzo Bonicelli è in coma farmacologico a seguito di una caduta dagli anelli avvenuta nel corso di un esercizio di ginnastica artistica Lorenzo Bonicelli è un ginnasta italiano caduto dagli anelli durante un esercizio e in coma farmacologico dopo un intervento al collo al Policlinico univer

Lisa Rigamonti, fidanzata di Bonicelli: “Quello che è successo cambierà completamente la sua vita” - Lorenzo Bonicelli è ancora in ospedale dopo il terribile incidente delle Universiadi. La fidanzata, Lisa Rigamonti, ha ragguagliato sulle sue condizioni con un post sui social.

Ieri abbiamo avuto la splendida notizia che Lorenzo Bonicelli non è in pericolo di vita. L'Atleta Azzurro, caduto male durante un esercizio sugli Anelli alle Universiadi, riportando la rottura del collo, si ritrova in ospedale a Essen in Germania, dove ha subito una Vai su Facebook

Lisa Rigamonti, fidanzata di Bonicelli: Quello che è successo cambierà completamente la sua vita; Bonicelli, la fidanzata infermiera: «L'incidente gli cambierà completamente la vita»; Lorenzo Bonicelli è stabile, ma il post della fidanzata Lisa Rigamonti inquieta:«Quello che è successo gli cambierà la vita».