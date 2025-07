Bomba d' acqua sul Ferrarese paura e danni | tromba marina ai lidi

Ferrara, 28 luglio 2025 – Alberi caduti, rami divelti e scantinati allagate, oltre la paura per una tromba marina, poi rientrata ( video ). Si tratta di quanto successo a seguito dell’annunciato maltempo, che dopo il temporale avvertito nella notte tra domenica e lunedì, si è riversato su buona parte del tutto il territorio estense, soprattutto con fenomeni intensi dalla metà pomeriggio di oggi. Forti precipitazioni e anche le cosiddette ‘bombe d’acqua’, localizzate a ridosso della città di Ferrara, precisamente nella zona est. Le aree maggiormente colpite sono state tra Contrapò, Codrea, Cona, Boara, Focomorto, Cocomaro di Focomorto, Aguscello, Quacchio Villa Fulvia, Fossanova San Marco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba d'acqua sul Ferrarese, paura e danni: tromba marina ai lidi

In questa notizia si parla di: paura - tromba - marina - bomba

Tromba d’aria devasta la città: tetti scoperchiati, danni e paura - Il maltempo che sta flagellando l’Italia in questi giorni non concede tregua. Temporali, raffiche di vento e improvvisi fenomeni atmosferici stanno mettendo a dura prova numerose regioni, portando con sé disagi e timori per l’incolumità pubblica.

Tromba d’aria colpisce la città: alberi sradicati, danni e paura - Il fenomeno del meteo estremo continua a manifestarsi con una frequenza allarmante, mettendo in evidenza quanto i cambiamenti climatici stiano influenzando in modo tangibile anche le aree del nostro Paese fino a pochi anni fa considerate meno soggette a simili eventi.

Tromba d’aria sconvolge un paese: tetti scoperchiati, alberi sulla strada e tanta paura - Gualdo Cattaneo (Perugia), 7 luglio 2025 – Paura a Gualdo Cattaneo, paese in provincia di Perugia. Nella mattinata di lunedì è stato attraversato da una forte tromba d’aria che ha provocato gravi danni, tra tetti scoperchiati e alberi secolari finiti sulla strada.

“Allah Akbar, morte a Trump, morte all'America, ho una bomba” le urla improvvise di uno dei passeggeri ha scatenato paura e caos a bordo di un volo di... Vai su Facebook

Bomba d'acqua sul Ferrarese, paura e danni: tromba marina ai lidi; Tropea, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia. Lettini e ombrelloni spazzati via, paura tra i bagnanti in fu; Allarme bomba a bordo: volo American Airlines per Nuova Delhi scortato dai caccia a Roma.

Bomba d'acqua sul Ferrarese, paura e danni: tromba marina ai lidi - Numerosi i danni tra Gaibanella, Sant’Egidio e Gaibana. ilrestodelcarlino.it scrive

Tromba d'aria a Tropea: panico e bagnanti in fuga dalla spiaggia - Attimi di paura sulla spiaggia di Tropea, una delle mete più amate del Tirreno calabrese, dove nel pomeriggio di domenica 27 luglio si è verificata un’improvvisa tromba marina. Come scrive tg.la7.it