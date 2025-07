Bomba d' acqua su Roma | strade del centro come fiumi

Bomba d’acqua su Roma. Un violento temporale, durato circa 15 minuti, si è abbattuto lunedì sulla Capitale, trasformando le strade del centro in fiumi veri e propri. Via del Tritone – che collega Piazza Barberini a via del Corso – è stata invasa dall’acqua che ha trascinato dall’alto – quindi da via Veneto – foglie, detriti e spazzatura. I turisti si sono riparati come hanno potuto sotto le insegne degli hotel e dei negozi, alcuni hanno trovato rifugio nei bar e nei locali aperti. Molti hanno invece scelto di bagnarsi, e di rimanere apposta sotto la pioggia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bomba d'acqua su Roma: strade del centro come fiumi

