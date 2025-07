Bomba d’acqua in Italia | la pioggia trasforma in fiumi le strade VIDEO

– Una pioggia torrenziale, quasi tropicale, ha sorpreso Roma nel primo pomeriggio del 28 luglio. Poco dopo le 14.30, mentre il centro era affollato di turisti e pendolari, il cielo si è oscurato e in pochi minuti la capitale è stata travolta da un violento temporale. Le immagini circolate sui social mostrano scene ormai familiari: vie allagate, tombini saltati, autobus bloccati, cittadini e visitatori in fuga sotto tettoie e vetrine. In via Barberini, a due passi dalla Fontana di Trevi, decine di persone si sono rifugiate nei negozi per evitare di essere investite da quello che, a tutti gli effetti, è sembrato un fiume in piena nel cuore della cittĂ . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bomba d’acqua in Italia: la pioggia trasforma in fiumi le strade (VIDEO)

In questa notizia si parla di: pioggia - bomba - acqua - italia

Bomba d'acqua su Firenze. Pioggia, grandine e strade allagate in città - Firenze, 5 maggio 2025 – Forti temporali a Firenze nella giornata di oggi, 5 maggio. Come previsto dall’ allerta  arancione emanata ieri dalla Regione Toscana, il maltempo non si è fatto attendere e, purtroppo, non accenna ad abbandonare il territorio.

Bomba d’acqua su Cavarzere: 93 mm di pioggia in mezz’ora. Mais distrutto e case invase, è emergenza danni - Una bomba d’acqua ha devastato Cavarzere, in provincia di Venezia: oltre 1000 ettari coltivati a mais sommersi, aziende agricole in ginocchio e allagamenti in abitazioni e locali.

Roma, esplosione distributore benzina Prenestino: 21 feriti. «Guasto a impianto gpl, come una bomba». Palazzi danneggiati e pioggia di vetri sui residenti - Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di.

FIRENZE, BOMBA D'ACQUA video MoMa / viale Europa (Fi sud) #firenze #florence #toscana #italia Vai su Facebook

Bomba d'acqua a Roma, pioggia dall'Eur a San Lorenzo. Cascata d'acqua nella metro B a Termini; Bomba d'acqua a Roma: la pioggia improvvisa trasforma in fiumi le strade del centro; Il maltempo si abbatte sull’Italia: frane in Liguria, bombe d’acqua a Firenze e neve a Trento.

Bomba d'acqua a Roma, temporali in tutta la città: intensificazione ... - La pioggia, già ampiamente arrivata al Nord Italia, ha fatto capolino anche nella Capitale, come atteso. Come scrive ilmessaggero.it

Bomba d’acqua travolge quartieri di Roma e allaga ospedale Grassi di Ostia - Una bomba d’acqua ha causato allagamenti gravi a Roma, colpendo ospedale Grassi di Ostia e diverse vie come via dell’Acqua Acetosa e Laurentina, con disagi al traffico e proteste per la manutenzione i ... Segnala gaeta.it