Bomba d' acqua e grandine sul palco dell' Arena della Regina salta il concerto di Francesco Gabbani

Sabato (26 luglio) durante l’allestimento del concerto di Francesco Gabbani, all’Arena della Regina di Cattolica si è abbattuta una violenta bomba d’acqua con grandine che ha investito il palco e ha reso impossibile lo svolgimento del concerto per cause di forza maggiore. Lo spettacolo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - bomba - acqua - grandine

Lady Gaga, record di spettatori per il concerto: la Polizia sventa un attentato, doveva esplodere una bomba - Due persone sono state arrestate con lpaccusa di star programmando un attentato durante il concerto che Lady gaga ha tenuto a Rio de Janeiro, il concerto di un'artista con piĂą spettatori di sempre.

Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo - Limitazione del traffico aereo all'aeroporto di Fiumicino e disagi agli spettatori del concerto alla Stadio Olimpico a causa del maltempo a Roma

Bomba d’acqua a Roma: voli dirottati e fan in fuga allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo - Una domenica da dimenticare per migliaia di persone a Roma. Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio del 13 luglio ha provocato forti disagi non solo nei trasporti aerei, ma anche tra gli spettatori accorsi allo Stadio Olimpico per assistere al concerto di Ultimo.

Bomba d'acqua su Verona. Strade e scantinati allagati, chicchi di grandine invece sono scesi in provincia. #verona #maltempo #grandine #allagamenti Vai su Facebook

Bomba d'acqua e grandine sul palco dell'Arena della Regina, salta il concerto di Francesco Gabbani; Prosecco, grandinata e frana sulle vigne di Rolle: «Rovinate». Il Consorzio Docg: «Bisogna contrastare l’erosi; Bomba d'acqua sulla città : grandine, disagi e allagamenti.

Bomba d'acqua nel Fucino, grandine devasta campi - Ansa.it - Bomba d'acqua nel Fucino, grandine devasta campi Decine di interventi dei vigili del fuoco PESCINA , 02 luglio 2025, 20:04 ... Come scrive ansa.it

Maltempo, bomba d'acqua e grandine a Lusiana Conco: le strade diventano ... - Una vera e propria bomba d'acqua mista a grandine ha invaso la strada, rendendo impossibile la regolare circolazione dei mezzi di trasporto su tutta la carreggiata. Si legge su ilgazzettino.it