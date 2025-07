Bomba d' acqua a Roma allagamenti e disagi alla metro Termini | una cascata invade la banchina della linea B

L’ultimo lunedì di luglio si è presentato con un mix di sole, nuvole e forti temporali che hanno colpito a più riprese la Capitale. Oltre al meteo instabile, protagonista della giornata è stata l’allerta gialla diramata per il rischio idrogeologico. Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti in varie zone della città, facendo riapparire – come ormai accade con regolarità –. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bomba d'acqua a Roma, allagamenti e disagi alla metro Termini: una cascata invade la banchina della linea B

In questa notizia si parla di: allagamenti - bomba - acqua - roma

Bomba d'acqua su Ancona, allagamenti sulla Direttissima del Conero e Tolentino. Trombe d'aria sul sud delle Marche: ecco quella di Grottammare vista dalla spiaggia - ANCONA - Bomba d'acqua su Ancona, allagamenti sulla Direttissima del Conero dove si è creato in breve tempo un lago marrone sulla sede stradale.

Doppia bomba d'acqua a Cerreto d'Esi, disagi e allagamenti. Nei prossimi giorni la conta dei danni - CERRETO D’ESI – Due bombe d’acqua in novanta minuti. Nel giro di un’ora e mezzo per ben due volte in un lasso di tempo di circa 5 minuti, sono caduti più di 8 millimetri d’acqua.

Bomba d'acqua su Ancona, allagamenti sulla Direttissima del Conero. Trombe d'aria sul sud delle Marche: ecco quella di Grottammare vista dalla spiaggia - ANCONA - Bomba d'acqua su Ancona, allagamenti sulla Direttissima del Conero dove si è creato in breve tempo un lago marrone sulla sede stradale.

Bomba d'acqua su Verona. Strade e scantinati allagati, chicchi di grandine invece sono scesi in provincia. #verona #maltempo #grandine #allagamenti Vai su Facebook

Maltempo a Roma: bomba d'acqua colpisce la città, stazione Termini completamente allagata; Bomba d’acqua su Roma: dopo il temporale, disagi e allagamenti; Bomba d'acqua a Roma e disagi per il maltempo, strade allagate e treni in ritardo per il forte temporale.

Bomba d'acqua a Roma: la pioggia improvvisa trasforma in fiumi le strade del centro - Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, poco dopo le 14. Come scrive leggo.it

Maltempo a Roma: bomba d'acqua colpisce la città, stazione Termini completamente allagata - Trasporti nel caos e vigili del fuoco in azione per gli allagamenti. Si legge su la7.it